Festival de Cannes proíbe nudez e vestidos volumosos em looks de tapete vermelho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Cannes divulgou, nesta segunda-feira (12), uma regra que proíbe nudez e vestidos muito volumosos no evento, que ocorre de 13 a 24 de maio.

"Por motivos de decência, nudez é proibida no tapete vermelho, assim como qualquer outra área do festival", lê-se na sessão de "perguntas frequentes" do site do festival. "Roupas volumosas, especialmente as com cauda longa, que atrapalham o trânsito de convidados e complicam os assentos no cinema não são permitidos".

De acordo com o site, a equipe do festival terá que proibir o acesso ao tapete vermelho para os convidados que não respeitarem o código de vestimenta.

A tendência do "naked dress", ou seja, vestido nu, ganhou força entre celebridades nos últimos anos. Atrizes como Florence Pugh aderiram à tendência -inclusive no festival, em 2022, ocasião na qual ela portou um vestido rosa-choque transparente que deixava à mostra seus seios.

De forma semelhante, a modelo Bella Hadid já usou tanto um vestido marrom, também com tecido transparente. Em outra edição do festival, usou um vestido preto com o peitoral descoberto e um colar, em forma de pulmão, cobrindo seus seios.

O código de vestimenta para os filmes exibidos no Grand Théâtre Lumière é formal ou black tie, ou seja, vestidos longos e ternos ou outras roupas mais arrumadas. Tênis, ecobags, mochilas e bolsas grandes são proibidas.

O festival já esteve em outras polêmicas relacionadas à vestimenta dos convidados. Em 2024, a apresentadora Massiel Taveras, cujo vestido tinha uma cauda com o rosto de Jesus Cristo pintado, foi intimada por seguranças a não posar para fotógrafos no tapete vermelho.

