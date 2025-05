Julgamento de Diddy começa com acusações de tráfico sexual e abuso

© Frazer Harrison/Getty Images

Começou oficialmente nesta segunda-feira (12), em Nova York, o julgamento do rapper e produtor musical Sean "Diddy" Combs, acusado de uma série de crimes graves, incluindo conspiração para extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas com fins de prostituição.

Durante a abertura dos trabalhos, os advogados de Diddy admitiram que houve episódios de violência doméstica contra a cantora Cassie Ventura, ex-namorada do artista e primeira mulher a denunciá-lo. No entanto, a defesa nega o envolvimento do rapper nas demais acusações, que incluem relatos de abusos envolvendo outras vítimas.

Um dos depoimentos mais contundentes do dia foi do stripper Daniel Phillip, que afirmou ter recebido milhares de dólares para fazer sexo com Cassie, enquanto Diddy observava a cena e se masturbava. Phillip também declarou ter testemunhado episódios de agressão do artista contra a cantora, mas não interveio por medo.

Ainda no início da audiência, o advogado de defesa Teny Geragos minimizou uma das apreensões feitas pelas autoridades, que encontraram mais de 50 frascos de óleo de bebê. “Isso não é crime”, ironizou o advogado.

O caso tem gerado forte repercussão nos Estados Unidos e promete trazer à tona novas revelações sobre os bastidores da indústria musical e a conduta de uma das figuras mais influentes do hip-hop.

