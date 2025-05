Kate Middleton lança série sobre a natureza e saúde mental; vídeo

© Getty Images

A princesa de Gales, Kate Middleton, anunciou nesta segunda-feira (12) o lançamento da série de vídeos Mother Nature ("Mãe Natureza", em tradução livre), voltada à celebração das paisagens naturais do Reino Unido e à reflexão sobre o impacto positivo da natureza no bem-estar humano.

Em publicação nas redes sociais, Kate destacou que a iniciativa foi inspirada por sua vivência pessoal ao longo do último ano. “A natureza foi o meu santuário. A capacidade do mundo natural de nos inspirar, nos nutrir, nos ajudar a curar e a crescer é infinita”, afirmou.

A princesa ressaltou que a primavera é um período de renovação e otimismo, traçando um paralelo entre o renascimento da natureza e o potencial humano de transformação. “Vamos nos reconectar com a natureza e celebrar um novo amanhecer em nossos corações. Muitas vezes, é das menores sementes que nascem as maiores mudanças.”

O projeto, que marca a Semana da Conscientização da Saúde Mental no Reino Unido, pretende estimular o público a valorizar as conexões com o ambiente natural como forma de enfrentar os desafios da vida moderna.

Kate Middleton é conhecida por seu envolvimento com causas ambientais e já apoiou diversas iniciativas ligadas ao cuidado com a natureza e à infância. Segundo a publicação, Mother Nature reforça a importância de buscar equilíbrio em um mundo cada vez mais complexo e digital. “Precisamos nos apegar ao que realmente nos conecta”, completou.

Leia Também: Este é um dos visuais mais deslumbrantes que Kate usou recentemente