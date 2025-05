Yamandu Costa é acusado de agressão física, sexual e psicológica

© Facebook / Yamandu Costa

O músico Yamandu Costa está sendo acusado de violência psicológica, física e sexual por uma mulher com quem teria tido um relacionamento de cerca de três meses, em Lisboa.

A denúncia foi divulgada no fim de semana por Inês Marinho, fundadora do movimento “Não Partilhes”, e, posteriormente, publicada no site Diário do Centro do Mundo.

Segundo a ativista portuguesa, os episódios aconteceram nos dias 1º e 2 de maio. No primeiro dia, a vítima teria sido agredida na frente do filho, menor de idade. Já no dia seguinte, as agressões teriam ocorrido diante de várias pessoas, no Tejo Bar.

A mulher também acusa Yamandu de ter dado a ela medicamentos para dormir, com a intenção de abusar sexualmente dela enquanto estava inconsciente.

Em um vídeo feito sobre o caso, Inês Marinho mostra algumas mensagens que teriam sido enviadas pelo artista brasileiro à vítima, pedindo desculpas e admitindo parte dos atos.

Na mesma publicação, a ativista exibe a queixa-crime e o relatório do Instituto de Medicina Legal da Catalunha, na Espanha.

O músico já negou os crimes nas redes sociais e afirmou que tomará “as medidas necessárias” contra a autora da denúncia.

“Recebi com perplexidade e tristeza a informação a respeito de graves alegações. Nego veementemente o teor delas, assim como repudio qualquer tipo de violência. Aproveito a oportunidade para me solidarizar com as mulheres vítimas de abusos e informar que colaborei integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos”, afirmou.

Yamandu Costa é um artista brasileiro com carreira internacional consolidada. O músico vive em Lisboa há cerca de sete anos.

