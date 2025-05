Julgamento de Diddy começa com vídeos chocantes e relatos explícitos

© REUTERS/Jane Rosenberg

O julgamento federal de Sean "Diddy" Combs teve início nesta segunda-feira, 12 de maio de 2025, em Nova York, marcando um momento decisivo na carreira do produtor musical. Combs enfrenta acusações de conspiração, extorsão e tráfico sexual, com alegações que remontam a 2004. O processo, que deve se estender por aproximadamente oito semanas, promete revelar detalhes impactantes sobre a vida privada do artista.D24AM



Acusações e principais testemunhas

A promotoria alega que Combs liderou uma rede criminosa por duas décadas, utilizando sua influência para coagir mulheres a participarem de festas conhecidas como "freak-offs", caracterizadas por consumo de drogas e práticas sexuais extremas. Entre as principais testemunhas está a cantora Cassie Ventura, ex-namorada do rapper, que afirma ter sido vítima de agressões físicas e abusos sexuais durante o relacionamento. Um vídeo de 2016, apresentado no tribunal, mostra Combs agredindo Ventura em um hotel na Califórnia. DIE WELT

Outra testemunha, identificada como "Jane", relatou ter sido forçada a consumir drogas e participar das festas organizadas por Combs. Ela descreveu episódios de violência física e psicológica, incluindo agressões e ameaças. New York Post

Estratégia da defesa

A defesa de Combs, liderada pela advogada Teny Geragos, reconheceu comportamentos abusivos por parte do cliente, mas argumentou que as relações foram consensuais e que os eventos descritos não configuram tráfico sexual. Geragos afirmou que o caso envolve questões de "amor, ciúmes, infidelidade e dinheiro", tentando desqualificar as motivações das vítimas.

A equipe de defesa também questionou a autenticidade das alegações, sugerindo que as vítimas estão em busca de compensações financeiras. Combs permanece detido no Centro de Detenção Metropolitana do Brooklyn desde setembro de 2024, após ter seus pedidos de fiança negados.

Provas e expectativas

Além dos testemunhos, o júri assistirá a vídeos das "freak-offs", que, segundo a acusação, foram utilizados para chantagear as vítimas. A promotoria também apresentou evidências de que Combs ameaçava divulgar gravações comprometedoras para manter o controle sobre as mulheres envolvidas.

O julgamento de Sean "Diddy" Combs é um dos mais aguardados do ano e poderá resultar em uma sentença de prisão perpétua, caso o réu seja considerado culpado.

Testemunhos contêm descrições explícitas e gráficas

No primeiro dia de julgamento, o júri ouviu descrições explícitas do que acontecia nas festas, desde sexo a três, passando por prostituição, masturbação, voyeurismo, drogas e grandes quantidades de óleo de bebé.

Nestes momentos, as filhas de Combs levantaram-se e saíram do tribunal, voltando pouco depois.

Também se assistiu ao vídeo no qual o rapper batia em Ventura.

Combs é apoiado pela família

Cerca de duas filas do tribunal estavam ocupadas com familiares e amigos de Combs, que fizeram questão de apoiá-lo. Entre eles estavam seis dos seus filhos, assim como a irmã e a mãe.

