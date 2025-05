Gérard Depardieu é condenado por agressão sexual na França

© Getty

O Tribunal Penal de Paris condenou nesta terça-feira (13) o ator francês Gérard Depardieu, de 76 anos, a 18 meses de prisão com pena suspensa por agressões sexuais cometidas contra duas mulheres durante as filmagens do longa Les Volets Verts, em 2021.

Depardieu não compareceu à audiência em que foi considerado culpado. Além da pena, o tribunal determinou que seu nome seja incluído no registro francês de agressores sexuais.

Ao justificar a sentença, o juiz destacou que a decisão levou em consideração a idade do ator, o estado debilitado de saúde e o fato de que ele nega as acusações. Segundo o magistrado, Depardieu "não parece ter compreendido o conceito de consentimento".

