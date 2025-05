Danilo Gentili explica motivo de ninguém do SBT ter ido ao velório de Madruguinha

© Divulgação / SBT

(FOLHAPRESS) - O The Noite (SBT) desta segunda-feira (12) prestou uma homenagem a Jailson da Silva, conhecido como Madruguinha, comediante que tinha participações frequentes no quadro Roda Solta e que morreu após um infarto no final de semana.

Antes de começar a homenagem, Danilo Gentili rebateu as críticas recebidas pelo fato de ninguém do programa ter ido ao velório do humorista.

Pelas redes sociais, Reinaldo da Silva, irmão de Jailson, disse que o canal não teria ajudado em nada e se mostrou chateado por não ter ninguém da emissora na despedida.

"Um cara com quem a gente se divertiu muito se foi. Ele era um convidado frequente do programa. Aconteceu no fim de semana e a agenda de comediante e músico é comprometida no fim de semana, estamos sempre viajando", disse.

Na opinião do apresentador, ele e o canal tiveram grande importância na trajetória de Madruguinha. "Introduzi ele no show business. Velório é momento de familiares e amigos próximos se consolarem. Mas ficamos felizes de ter convivido com ele e de ter proporcionado grande visibilidade que o fez ter outros trabalhos e reconhecimento. Colaboramos com ele em vida."

Procurado a respeito da suposta falta de ajuda no velório, o SBT afirma que "ele não era funcionário do SBT, e sim um convidado que ganhava cachê por participação".