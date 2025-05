Kim Kardashian depõe em Paris no julgamento sobre roubo milionário

© Getty

O julgamento dos acusados pelo assalto a Kim Kardashian em 2016 teve início nesta segunda-feira, 12 de maio, no Palais de Justice, em Paris. A empresária e influenciadora digital testemunhou sobre o episódio traumático em que foi amarrada, amordaçada e mantida sob a mira de armas por homens mascarados que invadiram sua suíte durante a Semana de Moda de Paris.

De acordo com a NBN News, durante seu depoimento, Kardashian relatou que temeu ser estuprada e morta, e que orou por sua família enquanto era arrastada, amarrada com abraçadeiras plásticas e trancada no banheiro. Ela descreveu como os assaltantes exigiam especificamente seu anel de noivado e dinheiro. Após o roubo, os criminosos fugiram levando joias avaliadas em cerca de US$ 10 milhões, incluindo um anel de noivado de 18,8 quilates dado por seu então marido, Kanye West.

A amiga de infância e ex-estilista de Kardashian, Simone Harouche, também testemunhou, contando que acordou com os gritos de terror de Kim e se trancou no banheiro, ligando para a segurança. Ela descreveu o impacto duradouro do incidente na vida de Kardashian, incluindo mudanças significativas em sua segurança pessoal e estilo de vida.

O grupo de dez suspeitos, apelidado pela mídia francesa de "avôs ladrões" devido à sua idade avançada, enfrenta acusações de roubo à mão armada, sequestro e posse de armas. Entre eles está Aomar Ait Khedache, de 68 anos, apontado como o mentor do crime, e Yunice Abbas, de 71 anos, que admitiu sua participação e escreveu um livro sobre o assalto. A maioria dos réus possui antecedentes criminais e alguns enfrentam problemas de saúde.

