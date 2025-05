William 'planeja tomar trono' do pai doente 'para salvar seu casamento'

© <p>Getty Images</p>

Parece que o clima entre os membros da realeza britânica é bem pior do que se pode imiginar! Isso por que o príncipe William estaria planejando tomar o trono do pai, o Rei Charles, que está doente, lutando contra um câncer.

Segundo informações exclusivas do 'Radar', William acredita que a tomada do poder poderia salvar o casamento dele e mudar a imagem da monarquia, que está envolvida em muitos escândalos. As polêmicas teriam sido uma conspiração palaciana pré-ordenada pela falecida Rainha Elizabeth.

De acordo com fontes internas, o Príncipe de Gales, de 42 anos, decidiu 'se movimentar' para tomar o trono após a recente hospitalização do rei de 76 anos devido aos efeitos colaterais do tratamento do câncer. Além disso, ele também estaria muito preocupado com o comportamento da esposa, Kate Middleton, que o teria ameaçado com um pedido de divórcio.

Fontes revelaram ao 'Radar' que William está ciente da deterioração da saúde de seu pai e atendendo à exigência de Middleton, de 43 anos, de que ele tome o controle para impedir que sua madrasta sedenta por poder, a Rainha Camila , tome conta do palácio.

"O Rei Charles está muito mais doente do que qualquer um deixa transparecer e simplesmente não está à altura da tarefa de administrar sua família conflituosa, dos interesses comerciais da coroa e de cumprir os deveres diários da monarquia", revelou um membro do círculo íntimo da realeza. "Seu câncer o está devorando vivo."

A publicação revelou que Charles está lutando para permanecer no cargo após esperar sete décadas para ascender ao trono e quer manter a posição elevada de sua esposa pelo máximo de tempo possível.

Funcionários da família dizem que Camilla está usando sua influência para mostrar a William que ela é a chefe da família e que está preparada para uma 'guerra' de poder. Kate estaria muito irritada com a postura da ex-amante de Charles.

O 'Radar' ainda apontou que Elizabeth queria o neto William como seu próximo sucessor e que ela já sabia que haveria um grande confronto entre Charles e William. "Ela (a rainha) odiava como Charles arruinou publicamente seu casamento com a Princesa Diana, enquanto a traía com Camilla por anos", disse a fonte. "E há perguntas sem resposta sobre seu possível envolvimento na morte de Diana no acidente de carro em Paris em 1997."

O Rei foi arrastado para escândalos que sua mãe considerou imperdoáveis. Aos olhos dela, Charles era inapto para governar.

