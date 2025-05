Rafael Vitti defende galã festeiro que interpreta em 'Dona de Mim'

© Divulgação

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois do misterioso e denso Hélio de "Terra e Paixão" (2023), Rafael Vitti torceu para voltar às novelas com um personagem mais leve e espirituoso. Foi isso que atraiu no convite para interpretar Davi, um dos protagonista de "Dona de Mim", da Globo.

"Davi é um típico bon-vivant", diz sobre o personagem, que é o filho mais novo do rico empresário Abel Boaz (Tony Ramos), dono de uma conhecida fábrica de lingeries. "Ele trabalha na empresa por obrigação e se permite brincar, se divertir, divertir os outros", comenta, destacando a diferença entre ele e o irmão Samuel (Juan Paiva), que é mais certinho.

As coisas começam a mudar quando o rapaz se encanta pela babá Leona (Clara Moneke), que cuida de sua irmã caçula, Sofia (Elis Cabral). "A partir do envolvimento com a Leona, ele vai repensar muitas coisas, vai repensar a vida", adianta o ator. "Davi vai mudar e as pessoas vão torcer por ele", aposta.

Com mais de dez anos de carreira -ele estreou em 2014 em "Malhação - Sonhos"-, Rafael diz que hoje se sente mais à vontade nos sets de gravações. "A gente fica mais seguro e confiante de ousar em cena, sabe? Estou nesse momento de amadurecimento profissional", comenta. "Antes ficava pensando: 'Será que posso fazer isso? Será que eu posso propor isso?'. Agora, as coisas fluem."

O ator fala das coincidências que reforçam sua crença de que foi o destino que o colocou no elenco de "Dona de Mim". "Rosane Svartman foi a autora de 'Malhação - Sonhos'. O sucesso de Pedro, eu devo a ela", diz, relembrando seu personagem na obra. "E eu sempre quis trabalhar com Tony Ramos, Cláudia Abreu, Suely Franco e Juan Paiva, e eles estão no meu núcleo! É incrível e muita sorte minha, não?"

Sobre quem vai ficar com Leona, que na trama é disputada por Davi, Samuel e Marlon (Humberto Morais), Rafael afirma não saber muito. "Isso vai ficar nas mãos da Rosane mesmo (risos). Eu torço pelo meu personagem. Sempre", brinca.