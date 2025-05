Halle Bailey diz ter sido agredida e consegue medida protetiva contra o ex

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Halle Bailey, estrela de "A Pequena Sereia", registrou nesta terça-feira (13), um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, o rapper DDG, por agressão. Ela conseguiu uma medida protetiva que o obriga a ficar a 100 metros de distância.

Segundo o TMZ, Halle, 23, afirma que os episódios de violência começaram em janeiro. Ela e o rapper, de 27 anos, estão separados desde outubro de 2024 e são pais de Halo, de um ano.

Segundo o boletim, a primeira agressão teria começado durante uma discussão sobre a agenda de visitas do pai à criança. A discussão começou a ficar acalorada e o bebê, que já estava na cadeirinha do carro do pai, começou a chorar. Halle tentou tirá-lo da cadeirinha. Nesse momento, DDG a puxou pelo cabelo e bateu seu rosto contra o volante, quebrando um dente da atriz.

Fotos do dente lascado e de marcas roxas no braço da atriz foram anexadas ao pedido de medida protetiva.

Em março, o rapper teria invadido a casa da atriz e enviado a ela uma foto de sua cama vazia. "Agora eu sei onde você anda", teria escrito ele. Quatro dias depois, ele teria novamente invadido a casa e destruído o celular da atriz.

No último final de semana, DDG perturbou Halle com mensagens em que a acusava de estar viajando com outro homem. Ela afirma que estava passando o dia das mães com a irmã e o filho.

O juiz obrigou DDG a manter distância de 100 metros de Halle e do bebê. A medida também permite que ela viaje com a criança para a Itália, onde vai gravar um novo filme, sem a necessidade da autorização paterna.

A ordem de restrição impede ainda que DDG fale no Youtube sobre a ex. A atriz afirmou que ele vem incitando seus fãs a odiá-la em seus vídeos.

O TMZ procurou DDG, que não se manifestou até o momento.

