Cassie acusa Diddy de abusos sexuais e humilhações em festas privadas

O julgamento de Sean "Diddy" Combs teve início na última segunda-feira (12) em Nova York, com o depoimento impactante de Cassie Ventura, ex-companheira do rapper. Grávida e visivelmente abalada, a modelo e cantora de 38 anos relatou abusos graves ocorridos ao longo dos 11 anos em que manteve um relacionamento com o artista.

Durante o testemunho, Cassie afirmou que era forçada por Diddy a participar das chamadas festas "Freak Offs", onde era coagida a manter relações sexuais, inclusive durante o período menstrual. Segundo ela, tudo acontecia sob ameaça ou por medo de represálias.

A ex-namorada do rapper também relatou práticas degradantes, como episódios em que acompanhantes contratados urinavam sobre ela — e, em uma ocasião, ela teria se engasgado com a quantidade de urina em sua boca, já que tanto o acompanhante quanto Diddy teriam realizado o ato simultaneamente.

Sean Combs é acusado de dezenas de crimes, incluindo extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para fins de exploração. O processo está em andamento no tribunal de Manhattan, e novas testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.

