Silvia Pfeifer volta à Globo para papel decisivo em 'Dona de Mim'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvia Pfeifer, 67, retornará à Globo para atuar em "Dona de Mim", atual trama das 19h. A atriz estava há 10 anos sem fazer novelas na emissora.

Silvia Pfeifer foi escalada para viver personagem que se envolverá com Abel (Tony Ramos). De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, ela será uma advogada.

Casado com Filipa (Cláudia Abreu), Abel se afastará da esposa após inúmeros desentendimentos. A partir disso, o empresário se deixará levar em um romance com a advogada. Silvia Pfeifer começará a gravar na próxima semana.

Pfeifer começou a carreira como modelo aos 21 anos e estreou como atriz aos 32. Seu primeiro papel foi na minissérie "Boca do lixo", em 1990, mesmo ano em que debutou em novelas, em "Meu Bem, Meu Mal".

A última novela na Globo foi "Totalmente Demais", de 2015. Depois, a veterana fez "Ouro Verde", reconhecida novela portuguesa, e teve papéis de destaque em "Topíssima" e "Reis", da Record, seu mais recente trabalho na TV.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

