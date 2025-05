Reynaldo Gianecchini diz que faz procedimentos estéticos há anos

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A vaidade nunca foi segredo na vida de Reynaldo Gianecchini, mas o ator resolveu ser ainda mais transparente ao falar sobre sua relação com o envelhecimento e os cuidados estéticos em uma publicação na última terça-feira (13).

Aos 52 anos, ele revela que realiza procedimentos há cerca de seis anos, sempre com foco em preservar sua aparência natural e, sobretudo, sua saúde. O artista compartilhou um vídeo em suas redes sociais, onde conta sua jornada com a própria imagem.

"Envelhecer não é fácil. A gente vai vendo as mudanças no rosto, no corpo, e começa a entender que precisa cuidar mais. Não é sobre virar outra pessoa, mas sobre se sentir bem consigo mesmo", afirma o ator, que ficou conhecido nacionalmente ao estrear em "Laços de Família" nos anos 2000.

Gianecchini conta que foi a atriz e amiga de longa data Claudia Raia quem o apresentou à clínica onde iniciou seus cuidados, e desde então, nunca mais parou. "Comecei a fazer sessões que estimulam o colágeno, melhoram a firmeza da pele e ajudam a prevenir os sinais mais agressivos da idade. Tudo com moderação e sem alterar o que sou. Não gosto da ideia de mudar minha cara", reforça.

Ele também revela que prefere evitar ao máximo qualquer tipo de cirurgias invasivas. "Tenho medo de botar muita química no corpo. Já enfrentei um câncer e isso me deixou mais atento. Não quero nada que mexa com minha identidade. Quero envelhecer com dignidade."

As sessões de crioterapia estão entre seus tratamentos favoritos, especialmente por agirem tanto na pele quanto no metabolismo. A técnica, que combate rugas e linhas de expressão, também é usada para reduzir gordura localizada e celulites.

Gianecchini comentou ainda sobre as mudanças visíveis que percebe no próprio rosto. Em uma entrevista anterior ao podcast "No Camarim, Pod!", ele brincou com a transformação natural que veio com o tempo: "Meu nariz caiu, a boca diminuiu Quando vejo minhas fotos em 'Laços de Família', fico impressionado com o quanto mudei".

Para ele, o mais importante é manter uma rotina de autocuidado consciente. "A tecnologia hoje oferece muita coisa boa para quem quer envelhecer com qualidade. Se dá para usar isso a favor da saúde, sem exageros, acho ótimo. Mas não dá para virar refém do espelho."