Justin Bieber volta a preocupar fãs com vídeos de reflexões confusas

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Justin Bieber, 31, voltou a repercutir nas redes sociais ontem ao compartilhar alguns vídeos que deixaram seus fãs confusos.

Enquanto fazia uma série de publicações no Instagram, o cantor publicou uma série de 13 vídeos, que deixaram seus fãs preocupados. Nas gravações, o artista usou um filtro com modulador de voz.

Entre os assuntos abordados por Justin Bieber estavam pescaria no Alasca, Deus e reflexões desconexas. "Pergunta, você pergunta por aí, você diz: 'Você está preocupado com o quê. Você foi magoado. Você ficou com medo. Você foi silenciado. Mas me deixe te contar uma coisinha", afirmou em alguns dos vídeos.

Mesmo nascido no Canadá, o artista afirmou que morou durante anos no Alasca, onde tinha alguns dias bons de pescaria. Repentinamente, ele mudou o assunto: "Não quero me intrometer no que você está fazendo e nas pessoas ao seu redor, é o que gostamos de dizer, não é nada bom".

Em outro momento, o cantor ainda fez uma comparação entre o bem e a Gucci, a marca de luxo. "Deus. Nosso menino Jesus, ele tem um plano e faz tudo funcionar para a Gucci. Gucci é o que queremos dizer quando queremos o bem".

Bieber ainda fez comparações com um rato de laboratório. "Eles querem ser como um rato, roubando seu queijo. Correndo na roda, enlouquecendo, tentando tirar até a última gota da sua sanidade".

Em reflexões ainda mais confusas, Justin questionou: "Você está cansado de ouvir: 'Você precisa ficar igual ao seu irmão mais velho, Marcus?', 'Você precisa ficar igual à sua irmã mais velha, Helga?', 'Você precisa ficar igual a fulano com quem você trabalha até se aposentar?'".

Em um dos últimos vídeos, ele falou sobre lealdade e sacrifício. "Estou sempre lá para as pessoas que me fizeram crescer, porque esse é o tipo de cara".

Por fim, ele ainda aconselhou seus seguidores. "Duas coisas em que preciso que você se concentre -isso mudará toda a sua vida- sacrifício e trabalho duro. Você está disposto a sacrificar até os ossos do seu corpo? Eu estou".

A publicação com os vídeos foi apagada por Justin Bieber algum tempo após a postagem. Nas redes sociais, os fãs do artista demonstraram preocupação, visto que nos últimos meses o cantor tem apresentado um comportamento estranho, com declarações e desabafos perturbadores.

Leia Também: Cassie acusa Diddy de abusos sexuais e humilhações em festas privadas