Kim Kardashian diz ter pensado que seria estuprada e morreria em assalto

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kim Kardashian, 44, diz ter pensado que seria estuprada e que morreria durante assalto em Paris, em 2016. A socialite foi convocada a depor em um tribunal na capital francesa que está julgando o caso nesta semana.

Kardashian recordou que estava dormindo em seu quarto no hotel quando foi acordada pelos assaltantes. "Eu estava nua sob o roupão. Tudo estava exposto e tinha certeza de que ele [o criminoso] iria me estuprar. Fiz uma oração e me preparei para isso acontecer, mas ele fechou minhas pernas e não as amarrou", declarou em depoimento no Tribunal de Paris.

Socialite temeu pela própria vida porque os assaltantes tinham uma arma apontada para ela, e pensou que seu corpo seria encontrado pela, irmã, Koutney, e a amiga Simone Harouche, que estavam no mesmo hotel. "Eu absolutamente pensei que iria morrer e sabia que elas veriam eu morta a tiros na cama. Elas veriam isso e teriam isso em suas mentes para sempre".

Kim também disse que, primeiro, pensou se tratar de um atentado terrorista. "Muitos ataques terroristas estavam acontecendo naquela época e eu e meus amigos tínhamos falado sobre isso. No momento, eu não entendi que aquilo era sobre as minhas joias. O mais alto estava vasculhando as minhas coisas e encontrou a caixa de joias".

Na época, os ladrões roubaram joias valiosas de Kim avaliadas em R$ 56,8 milhões. Essa é a primeira vez que ela confronta os criminosos desde 2016.

Doze suspeitos foram acusados pela Justiça francesa de participação no assalto. Desses, um morreu em março e outro foi considerado inimputável por ter sido diagnosticado com Alzheimer. Os demais serão julgados e sentenciados. Dois admitem ter participado do assalto e os demais alegam inocência.