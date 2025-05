Ludmilla e Brunna Gonçalves celebram nascimento da primeira filha

© Instagram/Ludmilla

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ludmilla e Brunna Gonçalves são oficialmente mães. A primeira filha do casal, chamada Zuri, nasceu nesta quarta-feira (14) nos Estados Unidos e foi apresentada ao público por meio de uma publicação emocionante nas redes sociais.

"Hoje a gente multiplicou o amor. Sinto que nunca fomos tão abençoadas por Deus como agora. Bem-vinda ao nosso paraíso, Zuri. Aqui, nós três seremos as mulheres mais felizes do mundo", escreveu Ludmilla, na legenda de uma foto em que duas mãos aparecem segurando a recém-nascida.

A notícia rapidamente se espalhou pelas redes, onde fãs e amigos celebraram a chegada da menina. "Já nasceu a princesa do pop brasileiro!", escreveu o perfil @falandodelud. O usuário @brunnalovers comentou: "A família cresceu e a gente só sabe chorar de emoção! Parabéns, mamães!". Já @cleide_goncalvesclub cravou: "Zuri chegou pra iluminar tudo! Que seja uma vida repleta de amor".

Ludmilla e Brunna estão casadas desde 2020 e sempre falaram abertamente sobre o desejo de formar uma família. Em diversas entrevistas, as duas destacaram que a maternidade era um sonho em comum e que vinha sendo construído com carinho e planejamento.

Com a chegada de Zuri, o casal entra em uma nova fase da vida -agora como mães. Nas redes, os seguidores já especulam quando virão os primeiros vídeos da pequena com a cantora, ou os looks coordenados com Brunna. Por enquanto, o trio curte, em privacidade, os primeiros momentos juntas.