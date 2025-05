Canal francês se desculpa após censurar Pabllo Vittar na TV: "homofobia"

© Divulgação

Na última segunda-feira (12), a rede de TV francesa Trace exibiu em seus canais em todo o mundo o videoclipe 'Alibi', de Pabllo Vittar, Sevdaliza eYseult, porém um detalhe chamou atenção. A artista brasileira foi censurada na exibição!

O trecho em que Pabllo aparece foi substituído por replays das imagens de Sevdaliza eYseultcom apenas seu vocal sendo mantido. Nas redes sociais, o canal foi duramente criticado: "Pabllo não tem o mesmo espaço que os outros artistas e isso é claramente por ser gay e apresentar uma imagem feminina", "Isso é homofobia pura! Pabllo terá que continuar lutando pois sempre estão boicotando" e "Isso é pura censura! Que coisa mais absurda! Como isso ainda acontece? Homofobia descarada", foram alguns comentários.

Após a enorme repercussão nas redes sociais, os responsáveis pela rede global emitiram um comunicado com pedidos de desculpas para Pabllo Vittar: "Uma versão alterada do clipe de "Alibi" - sem a participação da Pabllo - foi exibida por engano no Trace Urban. Pedimos desculpas sinceras. Isso nunca deveria ter acontecido e não representaos valores da Trace. Assumimos total responsabilidade e já estamos tomando todas as medidas para garantir que isso não volte a ocorrer. Temos profundo respeito pela Pabllo, sua arte e sua comunidade. A versão original do clipe já está sendo restaurada na programação", dizia a nota.

