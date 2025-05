Demi Lovato vai se casar com cantor Jordan Lutes no próximo fim de semana, diz site

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Demi Lovato fará um festão de casamento no próximo final de semana, 24 e 25 de maio, segundo o TMZ. A artista, de 32 anos, vai oficializar a relação com o também cantor Jordan Lutes, 34, com quem namora desde 2022.

Em fevereiro, no dia dos namorados americano, a cantora compartilhou um ensaio de fotos pré-wedding. "Não vejo a hora de casar com você", escreveu Demi. "Mal posso esperar para envelhecer ao seu lado e começar nossa família juntos."

O site não informou onde será o casamento, mas afirma que a festa será de arromba. O casal ficou noivo em dezembro de 2023. Eles se conheceram em uma colaboração musical em janeiro de 2022 e foram amigos antes de virarem namorados.

