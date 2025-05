Mãe de Deolane detona Graciele Lacerda: "Tomou o marido dos outros"

© Reprodução- Instagram

Solange Bezerra, mãe da influenciadora Deolane Bezerra, usou as redes sociais para alfinetar Graciele Lacerda, esposa de Zezé Di Camargo. A crítica surgiu após a influenciadora e ex-dançarina afirmar publicamente que nunca aceitou propostas para divulgar plataformas de apostas, mesmo com altas ofertas financeiras.

"Vocês não têm ideia de quantas vezes ofereceram muito dinheiro para que eu promovesse esse tipo de jogo. E eu sempre recusei. Jamais faria isso", declarou Graciele em vídeo publicado recentemente. Segundo ela, esse tipo de publicidade representa um risco para o público: "Acho extremamente perigoso incentivar algo que pode causar prejuízos às pessoas".

O trecho foi repercutido pelo perfil de entretenimento “Miga, corre aqui”, que destacou a postura de Graciele frente à polêmica envolvendo apostas online, especialmente após o depoimento de Virgínia Fonseca na CPI das Apostas. Foi nessa postagem que Solange deixou um comentário provocador: "Fez pior, tomou o marido dos outros", em alusão ao início do relacionamento de Graciele com Zezé, enquanto ele ainda era casado com Zilu Camargo.

A declaração reacendeu antigos rumores sobre a separação do casal Camargo e gerou nova onda de comentários nas redes sociais.

Importante lembrar que Solange Bezerra também enfrenta investigações por suposto envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. Em setembro de 2023, ela e a filha Deolane foram presas durante uma operação da Polícia Civil de Pernambuco, ocorrida no Recife.

