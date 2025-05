Blake Lively teria ameaçado expor mensagens de Taylor Swift

© Getty Images

A disputa judicial entre Justin Baldoni e o casal Blake Lively e Ryan Reynolds acaba de ganhar novos contornos. De acordo com documentos obtidos pelo Daily Mail nesta quarta-feira (15), os advogados do ator solicitaram que a cantora Taylor Swift — uma das melhores amigas de Blake — preste depoimento no tribunal.

O pedido, que foi contestado pela defesa de Lively, levou à divulgação de informações consideradas explosivas: segundo os advogados de Baldoni, a atriz teria ameaçado expor mensagens privadas trocadas com Swift, contendo detalhes íntimos sobre a vida pessoal de ambas, caso a cantora se recusasse a defendê-la publicamente.

Em resposta, o advogado de Blake Lively negou categoricamente as acusações em entrevista à revista People.

O embate judicial começou quando Lively acusou Baldoni de assédio sexual e de difamá-la deliberadamente. O ator rebateu as acusações com um processo contra a atriz e seu marido, Ryan Reynolds. O julgamento está previsto para começar em março de 2026.





