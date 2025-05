Ex-BBB Dicesar vira recepcionista de idosos em aeroporto de São Paulo

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Destaque da 10ª edição do Big Brother Brasil, o maquiador Dicesar, também conhecido por sua personagem drag Dimmy Kieer, está vivendo uma nova fase em sua trajetória profissional.

Aos 59 anos, ele começou a atuar como recepcionista no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. "Hoje faz dois meses e quinze dias que eu estou no aeroporto", contou Dicesar em entrevista ao programa Chupim Metropolitana. Ele trabalha para uma empresa aérea, com foco no atendimento a passageiros idosos.

A oportunidade surgiu por meio de um amigo que atua no setor de contratações do terminal. "Tem um amigo meu que trabalha no aeroporto, é o chefe especial do departamento que contrata o povo. Ele me perguntou se eu conhecia alguém bacana e divertido para recepcionar senhorinhas e senhores. Eu falei: 'começo quando?'. Amigo, eu tenho que pagar o boleto. É uma dádiva na minha vida", relatou.

Apesar da nova rotina, Dicesar segue conciliando a vida artística. Aos fins de semana, ele continua se apresentando com o show Bar Ender e realiza trabalhos como maquiador.

A trajetória de Dicesar após o reality show incluiu diversas fases. Ele foi repórter do programa da Eliana por sete anos e participou de outras produções televisivas. No entanto, com o tempo, as oportunidades na TV diminuíram. Em 2020, enfrentando dificuldades financeiras, trabalhou como coach de vendas em uma loja de rua no centro de São Paulo.

Durante a pandemia, em 2021, Dicesar chegou a buscar auxílio da Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo para se alimentar. Pouco depois, retomou o trabalho como vendedor em uma loja de roupas.

Agora trabalhando no aeroporto, o ex-BBB celebra a estabilidade e a chance de estar em contato com o público de uma forma diferente. "É gratificante poder acolher e ajudar. Estou muito feliz com essa fase", disse.