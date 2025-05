Chris Brown é preso no Reino Unido por suspeita de agressão em boate de luxo

© Getty Images

(FOLHAPRESS) - Chris Brown, 36, foi preso na madrugada desta quinta-feira (15) no hotel de luxo The Lowry, em Manchester, no Reino Unido, após ser identificado como suspeito em uma investigação de agressão ocorrida em Londres no ano passado.

A prisão aconteceu pouco depois das 2h, quando agentes da Polícia Metropolitana receberam a informação de que o cantor estava hospedado no local. As informações são dos jornais The Sun e Daily Mail.

Segundo o que as autoridades britânicas divulgaram para a imprensa americana, a prisão está ligada a um episódio de violência registrado em 19 de fevereiro de 2023, na boate Tape, localizada em Mayfair, uma das áreas mais badaladas da capital inglesa. Na ocasião, o produtor musical Abe Diaw denunciou ter sido brutalmente agredido pelo cantor durante uma festa.

De acordo com o depoimento de Diaw ao jornal The Sun, Chris Brown teria o atingido na cabeça com uma garrafa e continuado a agressão com socos e chutes, mesmo quando ele já estava caído no chão. "Ele me bateu na cabeça duas ou três vezes. Meu joelho também colapsou", afirmou.

O produtor também diz que precisou ser hospitalizado e chegou a sair do hospital de muletas. Ele está processando o cantor por US$ 16 milhões (cerca de R$ 89 milhões).

A operação foi coordenada após jornalistas do The Sun alertarem as autoridades sobre a chegada de Chris Brown ao Reino Unido. O cantor aterrissou com um jatinho particular em Manchester na tarde da quarta-feira (14), como parte de sua turnê pela Europa, que ainda conta com dez apresentações marcadas em solo britânico no próximo mês.

A polícia divulgou um breve comunicado confirmando a detenção. "Um homem de 36 anos foi preso em um hotel em Manchester pouco depois das 2h da quinta-feira, 15 de maio, sob suspeita de lesão corporal grave. Ele foi detido e permanece sob custódia", informou a corporação.

Até o momento, nem o cantor nem sua equipe emitiram declarações públicas sobre o caso. No Instagram, a última postagem de Brown foi um pedido de libertação para o rapper Tony Lanez, esfaqueado na prisão onde cumpre pena por ter atirado na cantora Megan Thee Stallion.

