Iza relembra traição e retomada de relacionamento

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Iza, 34, comenta sobre traição de Yuri Lima e retomada de relacionamento após separação.

Cantora abriu o jogo sobre traição no podcast É nóia minha?. O episódio "O que te faz perder os cabelos" foi divulgado nesta quinta-feira no Spotify.

Artista disse que sentiu vontade de se pronunciar sobre a situação. "Caiu uma bomba na minha casa, aí achei que precisa dominar a narrativa por uma questão puramente de ego, por uma questão muito ingênua de que as pessoas iam ouvir a minha versão e falar 'acolhemos a sua versão'. As pessoas começaram a querer controlar a minha vida como uma novela, como se a minha decisão fosse impactar diretamente na vida delas."

No podcast, admitiu que não se arrependeu de expor o ocorrido. "Fiz alguma coisa porque não tenho sangue de barata. Foi algo que precisava colocar para fora. Não é que me arrependi, mas, a partir do momento que tomei outra decisão, falei: 'não vou avisar nada para ninguém'. Quem quiser achar que estou louca, vai achar, quem quiser fala 'maravilhosa, é a família dela'", indicou.

"É algo tão pessoal, como você pode dizer para alguém que essa pessoa está errada em escolher algo na própria vida se a gente tem todo direito de mudar de ideia, ser incoerente, perdoar, voltar atrás, ou até terminar? Se quiser mudar minha vida de novo, ninguém tem nada a ver com isso. A partir desse episódio, aprendi a lidar com as minhas frustrações."

Iza declarou que não se importa mais com a opinião alheia. "Liguei um fod-se tão bonito e espiritual que me elevou, foi tão libertador. Se passei por isso, estou de peito aberto, cagand para o que os outros falam, posso fazer o que eu quiser. A vida continua apesar das pessoas concordarem ou discordarem de você", concluiu.

