Marina Ruy Barbosa diz encarar polêmica ao viver Suzane von Richthofen

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Marina Ruy Barbosa está prestes a viver o papel mais desafiador de sua carreira, segundo ela. Em "Tremembé", nova série da Prime Video com estreia marcada para o segundo semestre de 2025, a atriz interpretará Suzane von Richthofen, condenada por mandar matar os pais em 2002, que passou boa parte da pena na prisão que originou o nome da série.

Conhecida por papéis românticos ou dramáticos em novelas, Marina agora mergulha em um universo sombrio e real, enfrentando expectativas do público e o peso de representar uma figura marcada pelo repúdio popular.

"É a primeira vez que o público terá acesso a esse universo [dos crimes] a partir de uma perspectiva mais íntima e subjetiva", afirma Marina em entrevista à revista Glamour, da qual é capa em maio. Ela também reconhece que o gênero true crime é uma novidade em sua carreira: "Foi um desafio muito grande interpretar alguém que existe sem colocar juízo de valor. Nesse caso, é uma personagem, uma versão da pessoa real a partir do texto e da direção que me foi dada".

A série não pretende recontar os crimes em detalhes, mas explorar o cotidiano e as relações complexas dentro da Penitenciária de Tremembé 2, famosa por abrigar presos que se tornaram conhecidos nacionalmente, como Elize Matsunaga, o casal Nardoni e os irmãos Cravinhos. A proposta da trama é oferecer uma visão ficcional inspirada em histórias reais, levantando questões morais e humanas num ambiente hostil.

Recentemente, em entrevista para revista americana V Magazine, a atriz disse que teve que se livrar de diversos preconceitos para aceitar o papel. "Tive que me despir de julgamentos para interpretar uma personagem baseada em alguém real, com uma história carregada de dor, culpa e muitas camadas". Segundo ela, o desafio não foi apenas técnico, mas também emocional, já que o nome da personagem traz consigo uma reação imediata da opinião pública.

Desde que o nome de Marina foi anunciado no elenco, a escolha gerou reações nas redes sociais, dividindo opiniões. Para a atriz, o papel marcou uma espécie de recomeço: "Esse convite veio num momento em que eu precisava me redescobrir profissionalmente. Foi um processo intenso, com muitos questionamentos, mas também com muito aprendizado".

A série "Tremembé" traz em seu elenco outros atores que darão vida a nomes que ficaram conhecidos como Carol Garcia como Elize Matsunaga; Letícia Rodrigues como Sandra Regina Ruiz (Sandrão); Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá e Felipe Simas como Daniel Cravinhos. A penitenciária, localizada no interior de São Paulo, é popularmente conhecida como "a prisão das celebridades", e serve de pano de fundo para tramas carregadas de tensão, disputas de poder e sobrevivência.