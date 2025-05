Vídeo completo da agressão de Diddy a Cassie Ventura é divulgado

© Jeff Vespa/Getty Images For GQ

O julgamento de Sean 'Diddy' Combs continua a todo o vapor e com detalhes chocantes. O conhecido vídeo da agressão do rapper a Cassie Ventura, com quem namorou 10 anos e que foi divulgado em 2024 (mas que ocorreu em 2016), dando até início a todo este escândalo em torno do cantor, foi exibido em tribunal e na versão completa.

Nas imagens, que duram 15 minutos, é possível ver o artista batendo, jogando no chão, chutando e arrastando a namorada pelos corredores do hotel onde estavam hospedados em Los Angeles.

Vale lembrar que 'Diddy' está sendo julgado por centenas de crimes de extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para prostituição.

O vídeo que passou em tribunal esta disponível abaixo. Alertamos para as imagens chocantes.

This is the FULL 14 minutes of Diddy at a LA hotel hallway beating up Cassie Ventura pic.twitter.com/f2seHJisxu — Re:Flex (@re_flex_world) May 15, 2025

