Briga entre casais foge do controle no 'Power Couple' e produção da Record precisa intervir

© Reprodução / TV Record

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A tensão entre os casais do Power Couple Brasil, reality show da Record, atingiu um novo patamar nesta quinta-feira (15), quando uma discussão acalorada evoluiu para uma briga generalizada dentro da mansão. A confusão foi tão intensa que a produção precisou intervir fisicamente, e um segurança foi chamado com urgência para conter os ânimos.

Tudo começou com um bate-boca entre Natália e Carol, que trocaram acusações após uma atividade. O desentendimento escalou quando Eike, marido de Nat, se irritou com o tom usado por Carol com sua esposa. "Quer que eu bata em você, igual você falou ontem para mim?", rebateu ele após uma provocação da adversária, gerando um clima ainda mais hostil.

A fala de Eike foi o estopim para que Radamés, marido de Carol, entrasse no confronto. Ele se aproximou em tom ameaçador, aumentando o volume da discussão e chamando atenção dos outros casais, que se dividiram entre apartar a briga ou apenas observar o caos se instalar.

A confusão atingiu seu auge com a chegada de Júnior, marido de Francine, que tomou partido de Eike e confrontou Radamés cara a cara. "Vai começar o showzinho?", disparou o engenheiro, caminhando em direção ao jogador com gestos agressivos. O clima ficou tenso, com empurra-empurra e gritos de todos os lados.

Diante das ameaças de agressão, a direção do programa decidiu agir. Pela primeira vez nesta edição, a produção precisou intervir e um segurança permaneceu no local até a situação se estabilizar. Não houve expulsões até o momento.

Nas redes sociais, o episódio dividiu opiniões. Muitos internautas reagiram à briga com comentários incisivos. "O Eike passou dos limites, achei nada a ver a atitude", escreveu @eucarolzynha. Já @powewrros_ comentou: "É reality ou porradaria? Tá cada vez mais tenso isso aí!". Por outro lado, @alinepopdnd deu sua opinião: "Radamés também provoca muito, ninguém é santo nessa história".