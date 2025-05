Erika Januza relembra período difícil na carreira: "Não tinha dinheiro"

© Gshow

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apresentadora do Saia Justa, Erika Januza não esconde que atravessou períodos difíceis do ponto de vista financeiro nos mais de 15 anos que tem de carreira. Ela diz que isso ocorreu mesmo depois da estreia na Globo como protagonista da série "Suburbia" (2012) e de, logo em seguida, ter emendado um papel na novela "Em Família" (2014), exibida na faixa das 21h.

"Em 2016, eu não tinha dinheiro para pagar o meu aluguel", contou durante o Festival Negritudes, promovido pela Globo no Rio de Janeiro. "Eu ia voltar para Minas Gerais porque não tinha dinheiro e já tinha feito novela, protagonista..."

Apesar dos perrengues, Erika afirmou que fica feliz de não ter desistido. "Eu penso que fiz as coisas certas, com muita luta e com aquela sensação de colocar a cabeça no travesseiro", comentou. "Não precisei passar por cima de ninguém, fui honesta, e acredito que é possível fazer as coisas dessa forma, sabe?"

A atriz diz entender que nada chega sem muito esforço para boa parte da população, mas estimula que as pessoas persistam em seus objetivos. "É possível, sim, conquistar o seu espaço. Não é fácil, não adianta romantizar, mas é possível", afirmou.

Erika anunciou ainda que vai gravar mais uma temporada de "Arcanjo Renegado", série que ela estrela no Globoplay. Sobre uma possível volta às novelas, ela disse ser improvável no momento. "Além da série, tenho dois filmes para rodar. Quem sabe em 2026? Vou torcer", comentou.