Pela 1ª vez, Justin Bieber comenta acusações contra Diddy

Justin Bieber não está entre as supostas vítimas de Sean "Diddy" Combs. A confirmação veio por meio de um porta-voz do cantor, que se manifestou nesta semana ao site Page Six, após a circulação de rumores antigos envolvendo o astro pop e o rapper.

"Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, houve indivíduos que foram genuinamente afetados por ele", afirmou o representante. "Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem", completou, defendendo o andamento das investigações.

As especulações de que Bieber poderia estar envolvido surgiram no ano passado, quando internautas resgataram vídeos antigos em que Diddy aparece interagindo com o cantor canadense. Em uma dessas gravações, o rapper menciona que passaria "48 horas com Bieber", então com 15 anos, e o orienta a não revelar detalhes do que fariam. “É o sonho de qualquer garoto de 15 anos”, diz Diddy nas imagens.

O posicionamento de Bieber era aguardado há algum tempo, mas o artista optou por se manter discreto e focado em sua vida pessoal. Ele e a esposa, Hailey Bieber, anunciaram recentemente a gravidez do primeiro filho, Jack Blues, o que teria motivado o afastamento de polêmicas.

