Saiba quais celebridades são citadas em julgamento de Diddy

Desde o início do julgamento de Sean “Diddy” Combs, em 5 de maio, nomes de diversas celebridades têm sido mencionados durante as audiências, mesmo sem qualquer envolvimento direto nas acusações. Kanye West, Michael B. Jordan e Kid Cudi estão entre os artistas citados, mas a lista não para por aí.

As referências surgem principalmente nos depoimentos de Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy e uma das principais testemunhas do processo. Os nomes foram mencionados em relatos que detalham o ambiente e as circunstâncias das festas privadas e episódios relatados pela cantora. Nenhuma das celebridades citadas é alvo de investigação ou acusação.

O rapper e produtor Diddy responde a uma série de acusações graves, incluindo extorsão, tráfico sexual e transporte de pessoas para fins de exploração sexual. O julgamento ocorre em Nova York e segue com expectativa de novos depoimentos nas próximas semanas.

