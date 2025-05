Tatá Werneck explica por que Adriano Imperador abandonou gravação

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A gravação do programa Lady Night, comandado por Tatá Werneck, 41, passou por um contratempo nesta semana. O convidado da vez, Adriano Imperador, 43, deixou o estúdio sem participar da gravação.

Em resposta a um seguidor nas redes sociais, a apresentadora explicou o motivo da desistência do ex-jogador. "Houve um problema técnico e acabou demorando mais do que o esperado e ele tinha compromisso com os filhos. Mas assim, ele foi um amor comigo. Me chamou para jantar com a família dele", disse Tatá.

Tatá também compartilhou uma foto ao lado de Adriano durante o jantar. Com seu humor característico, ela brincou na legenda. "Ganhei um amigo com coxa maior que meu tronco que uma bica eu vou parar na Guatemala. Meu pai tinha acabado de ler o livro dele e ele tem uma história de superação muito bonita", escreveu.