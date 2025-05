Thales Bretas se emociona ao achar discurso de casamento com Paulo Gustavo

© <p>Getty Images</p>

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - Thales Bretas, 37, encontrou uma sequência de antigas 'relíquias' ao tentar organizar seu closet.

Entre os itens que o dermatologista encontrou, estão documentos dos tempos em que cursou Medicina e trabalhos escolares dos filhos gêmeos, Gael e Romeu, 5. "Até talão de cheque eu achei! Acabei de achar! Usa isso ainda, gente? Achei convite de casamento de amigos, de 2015, 2016... Achei [até] cartinhas de presentes do meu casamento. É especial, mas é 'brabo', viu?", comentou ele, em série de vídeos divulgados nos stories de seu Instagram.

A maior surpresa, entretanto, ficou por conta dos manuscritos de seu discurso de casamento com o saudoso Paulo Gustavo (1978-2021). "Até meu discurso de casamento...", especificou ele na legenda do post, com fotos do texto escrito à mão.

Thales e Paulo Gustavo se casaram em 20 de dezembro de 2015, permanecendo juntos até a morte do comediante. O intérprete da inesquecível Dona Hermínia faleceu em maio de 2021, vítima de complicações da covid-19.

CONFIRA ALGUNS TRECHOS DO DISCURSO DE THALES BRETAS

"Percebi que a diferença, contrariando a língua portuguesa, só soma. É ela que nos completa, nos torna pessoas melhores. As qualidades encantam, aumentam ainda mais a admiração que sinto por esse ser humano incrível e especial que é o Paulo Gustavo. Seu jeito de levar a vida, seu brilho nos olhos, de alegria, sua empolgação ao acordar, seu talento, sua honestidade, sua ingenuidade (um jeitinho fofo e criança), às vezes irrita por deixar tudo pela casa."

"Coração como manteiga derretida, seu carinho e dedicação por mim e por quem me cerca, amigos e familiares. nesta sexta-feira (16) tenho certeza que sou melhor do que o Thales que ele conheceu e que ainda tenho o que trabalhar, mas por ele eu quero, lado a lado, vamos crescer juntos! Vamos nos fortalecer, vamos nos apoiar, vamos dar passos importantes na vida!"

"Caminhar a quatro pernas. Quatro, seis, oito... Quando nossa nova família tiver! Quero uma família forte e unida, por muitos anos, cm saúde e com diferenças, mas sempre somando e somando a cada dia! Te amo e estou muito feliz em fazer esse pacto com você, pessoa que escolhi para me completar e que me faz tão bem! Vamos somar, multiplicar e nunca mais nos dividir! Amém."