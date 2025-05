Gretchen celebra retorno da DR do Power Couple

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após voltar da 3ª DR do Power Couple 2025 (Record), Gretchen comemorou com seus aliados. A dançarina celebrou com os aliados. "Se for esse o caminho, eu tô entro."

"Agora quem voltou foi a Gretchen antiga. A Gretchen de antigamente", disse Gretchen.

Ela prometeu a Esdras que mudará. "Não vou mais ficar quietinha com certas coisas. Se tiver que ouvir, vai ouvir, e acabou! Vai ter que me engolir."

A rainha do rebolado havia prometido antes que, se voltasse da DR, voltaria diferente. No depoimento a Andreoli e Rafa, Gretchen disse que se voltasse para o jogo, seria a "Gretchen antiga", que não foge de brigas.

