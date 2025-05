Tiffany Trump, filha do presidente dos EUA, dá à luz seu primeiro filho

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Tiffany Trump, 31, deu à luz seu primeiro filho, fruto do relacionamento com empresário Michael Boulos, 27.

Pelas redes sociais, ela publicou uma imagem do pé do bebê e revelou seu nome: Alexander Trump Boulos, nascido na quinta-feira (15).

"Bem-vindo ao mundo, nosso doce bebê. Nós te amamos além das palavras! Obrigada por entrar em nossas vidas", escreveu ela.

Em visita aos Emirados Árabes Unidos, onde assinou acordos de investimento para os EUA, Trump, segundo o New York Post, disse que está ansioso para conhecer o novo neto. Com Alexander, agora são 11.

"Vou para casa ver aquele bebezinho. Ela e o bebê estão ótimos", disse Trump horas antes de embarcar no Força Aérea Um para retornar a Washington.