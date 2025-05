Chris Brown ficará detido até meados de junho após acusação de agressão

© BrunoPress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chris Brown, 36, ficará preso até 13 de junho após ser acusado de agressão por um produtor musical.

O cantor foi preso ontem após ser acusado de agredir o produtor musical Abe Diaw em fevereiro de 2023. Chris teria atingido a cabeça de Diaw com uma garrafa e lhe dado chutes e socos depois de derrubá-lo no chão - agressão que teria ferido gravemente o joelho do produtor.

A juíza distrital Joanne Hirst, do Tribunal de Magistrados de Manchester, no norte da Inglaterra, ordenou a prisão preventiva. Segundo informações da BBC, o caso será transferido para o Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, com a próxima audiência sendo realizada em 13 de junho.

A juíza Joanne Hirst afirmou que o caso era "sério demais" para ser julgado por seu tribunal. Joanne também negou o pedido de liberdade sob fiança feito pela defesa de Brown.

Leia Também: Thales Bretas se emociona ao achar discurso de casamento com Paulo Gustavo

Leia Também: MC Ryan paga R$ 948 mil para reparar gramado de estádio após cavalo de pau