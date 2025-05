MC Ryan paga R$ 948 mil para reparar gramado de estádio após cavalo de pau

© <p>AgNews/Victor Chapetta </p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Ryan SP, 24, pagou R$ 948.176,68 ao clube XV de Piracicaba, nesta quinta-feira (15), para reparar os danos causados no gramado do Estádio Barão da Serra Negra, em Piracicaba, no interior de São Paulo.

O QUE ACONTECEU

Pagamento foi depositado na conta do time. A informação foi confirmada ao UOL pela assessoria de imprensa do clube, que explicou que valor repassado foi exatamente o que consta no orçamento da empresa que realizará o reparo.

Defesa do músico aceitou acordo proposto pelo Ministério Público. O artista se comprometeu a reparar os danos causados e, também, a pagar 60 salários-mínimos a uma instituição beneficente que será indicada pela Justiça. O MP detalhou as condições do acordo em contato com a reportagem.

Procurada, a defesa de MC Ryan não retornou até o momento. Se o fizer, o texto será atualizado.

O CASO

Cantor viajou à cidade de Piracicaba para um show, às 23h, no dia 9 de maio. Uma hora antes de subir ao palco, ele fez um "cavalo de pau" no campo do estádio do XV de Piracicaba, o que estragou o gramado. Ryan estava com sua Lamborghini Huracán Evo 2022 personalizada.

Artista foi conduzido à delegacia após o show sob acusação do contratante de causar depredação do estádio. "Cheguei no show e tinha um espaço bem livre lá, onde não oferecia risco para ninguém. Acabei dando um cavalinho de pau lá e o contratante chamou a polícia pra mim", disse o músico, no Instagram.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Civil de São Paulo, o cantor tentou fugir ao ser informado que precisaria arcar com os danos no estádio. O caso foi registrado como "dano, dirigir sem permissão e perigo à vida de outrem".

Na segunda-feira (12), a Justiça suspendeu temporariamente a exigência do pagamento da fiança de R$ 1 milhão para que músico deixasse a prisão. A decisão foi do juiz Flavio Fenoglio, do plantão judiciário, que analisou pedido de habeas corpus.