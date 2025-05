Protagonista de 'Malhação', Daniela Carvalho trabalhou como faxineira após deixar a TV

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fora da televisão há mais de uma década, Daniela Carvalho, que deu vida à protagonista Catarina em Malhação (2010), teve sua trajetória completamente transformada depois que decidiu deixar o Brasil.

Aos 38 anos, a atriz mora atualmente no Canadá, ao lado do companheiro, o colombiano Juan Diaz, e de dois filhos pequenos. Antes disso, no entanto, encarou fases desafiadoras -incluindo o trabalho como faxineira para custear seus estudos durante um intercâmbio na Europa.

A virada na vida de Daniela começou em 2019, após sua participação na novela "Orgulho e Paixão". Ela embarcou para a Irlanda, onde passou oito meses estudando inglês e trabalhando. Para manter o sustento, atuou como faxineira, experiência que chegou a compartilhar em vídeos nas redes sociais e em seu canal no YouTube.

"Quando a gente não tem medo de trabalho, vai seguindo e se resolvendo. Morei na Irlanda porque o país permite estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Queria investir na minha carreira artística", contou em entrevista ao jornal O Globo, em 2020.

Mas nem todos compreenderam sua decisão. A atriz conta que recebeu mensagens carregadas de julgamento nas redes sociais. "'Meu Deus! Ela está fazendo faxina. Será que está passando fome?' ou 'Coitada, tomara que ela se reerga!'", relembrou. "Essa é a realidade de quem sai do país sem reserva financeira. Muita gente tem preconceito, mas é um trabalho digno e muito difícil."

A temporada como Catarina em Malhação marcou a carreira da atriz. Escalada após participar de um quadro do Caldeirão do Huck, ela viveu a mocinha que se apaixonava por Pedro (Bruno Gissoni), em uma trama que abordava as diferenças sociais entre os dois personagens.

Depois da passagem pela Irlanda, Daniela seguiu para a Colômbia, e, mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos. Lá, iniciou um curso de Cinema e chegou a trabalhar como bartender. Pouco depois, descobriu que estava grávida. "No início foi um susto. Mas filho é uma bênção. Sou artista, mulher, e vou me adaptar como sempre me adaptei", declarou.

Grávida de sete meses, retornou ao Brasil com o namorado para buscar seus cachorros e decidiu ficar no interior de São Paulo para ter a filha ao lado da mãe. "Foi uma decisão acertada. Acabaríamos presos na fronteira por causa da pandemia", relembrou, referindo-se ao fechamento das fronteiras durante a crise da Covid-19.

Hoje, vivendo no Canadá, Daniela compartilha sua rotina em família pelas redes sociais, longe dos holofotes da televisão. "Sempre fui a favor de viver experiências que nos transformam em seres humanos melhores. Nunca abandonei a arte, só a vivi de formas diferentes", afirmou.

Leia Também: Thales Bretas se emociona ao achar discurso de casamento com Paulo Gustavo