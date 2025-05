Virginia Fonseca é convidada para vaga de Paolla Oliveira como rainha de bateria da Grande Rio

© Foto: Divulgação

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Virginia Fonseca, que soma mais de 52 milhões de seguidores no Instagram, foi convidada para ocupar o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, em 2026. Caso aceite, a influenciadora substituirá Paolla Oliveira, que se despediu do cargo após sete anos à frente dos ritmistas da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

Segundo a Folha de S.Paulo, Virginia se reuniu com a diretoria da escola na noite desta quinta-feira (15), no Rio de Janeiro, ocasião em que recebeu o convite. A princípio, a esposa do cantor Zé Felipe sinalizou positivamente, mas ficou de dar uma resposta definitiva no início da próxima semana. Assim que tiver o "sim", a escola pretende anunciar oficialmente a nova rainha de bateria.

No entanto, o nome de Virginia não foi bem recebido por parte dos torcedores da agremiação. Nas redes sociais da Grande Rio, as publicações mais recentes têm sido tomadas por críticas à possível escolha.

"Não queremos Virginia como rainha. Essa mulher é tudo de errado", escreveu um internauta.

"Merecemos uma rainha digna e que pelo menos saiba onde fica Caxias", protestou outro seguidor.

Apesar das críticas, a diretoria da escola justifica a escolha com base no potencial de viralização da influenciadora, o que poderia atrair mais visibilidade para os projetos da Grande Rio.

A reportagem também apurou que nos bastidores, porém, há insatisfação entre membros da diretoria pelo fato de Virginia não ter nenhuma ligação com o Carnaval carioca ou com o universo do samba.

Recentemente o nome da influenciadora esteve envolvido na polêmica da CPI das Bets. Virginia depôs como testemunha nesta terça-feira (14), por causa dos trabalhos publicitários que realiza para empresas de jogos de azar. Ela foi bastante criticada por rir em diversos momentos do depoimento, além de ter sido tietada por parlamentares.