Irmã de Gabigol posa de topless e calcinha em ensaio sensual

Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador Gabigol, chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar fotos ousadas. Nas imagens, a influenciadora aparece de calcinha, cobrindo os seios com as mãos. A publicação recebeu elogios dos seguidores, que destacaram a beleza e a confiança da jovem. Comentários como "Livre, leve e linda" e "Mulherão!" foram deixados por internautas.

Além das fotos, Dhiovanna mostrou o resultado de um procedimento estético voltado para aumentar o volume e a definição dos glúteos. A técnica, bastante popular entre influenciadoras, utiliza tecnologias para estimular a musculatura e melhorar o contorno corporal. A influenciadora comemorou o resultado, destacando a transformação.

"Já posso dar um novo CPF para esse bumbum empinado aqui, né? Conseguimos aumentar além do meu bumbum, também a minha autoestima! Vocês sabem que comigo não tem essa, tudo que for para me deixar mais linda, eu encaro!", escreveu Dhiovanna ao falar sobre o procedimento, reforçando a satisfação com a mudança.

