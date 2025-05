Justin Bieber fala pela primeira vez sobre especulações de ter sido vítima de Diddy

© Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após semanas de especulações nas redes sociais, o cantor Justin Bieber se posicionou publicamente, por meio de um porta-voz, sobre os boatos que o colocavam como uma das possíveis vítimas de Sean "Diddy" Combs.

Envolvido em uma série de denúncias por suspeita de tráfico sexual, abuso e coerção, o rapper de 55 anos tem sido alvo de um processo que expôs o lado sombrio de sua trajetória na indústria musical -e acabou arrastando nomes próximos ao longo dos anos, como o de Bieber.

A declaração do canadense veio depois da viralização de um vídeo antigo em que ele, ainda menor de idade, aparecia ao lado de Diddy. Nas imagens, os dois passam cerca de 48 horas juntos em uma viagem registrada com clima descontraído. A gravação reacendeu suspeitas sobre o tipo de relação que o rapper mantinha com jovens artistas em ascensão.

No entanto, o representante de Bieber foi enfático ao negar qualquer envolvimento do cantor como vítima direta no caso. "Embora Justin não esteja entre as vítimas de Sean Combs, há indivíduos que foram genuinamente prejudicados por ele. Desviar o foco dessa realidade prejudica a justiça que essas vítimas merecem", afirmou o comunicado, enviado ao site americano TMZ.

Os rumores também se intensificaram devido à relação profissional entre os dois no início da carreira de Bieber. Eles chegaram a colaborar em produções musicais, e a amizade entre o jovem cantor e o influente magnata do hip hop chamava atenção da mídia na época. As circunstâncias dessa aproximação, vistas sob nova luz após as acusações contra Combs, motivaram teorias e levantaram questionamentos sobre quem mais poderia ter sido afetado.

O julgamento de Sean Combs teve início no dia 5 de maio em Nova York. Entre os crimes atribuídos ao artista estão tráfico sexual por coerção, extorsão e transporte para prostituição. As denúncias abrangem um período de duas décadas, entre 2004 e 2024. Duas novas acusações, inclusive, foram incorporadas ao processo poucas semanas antes do início do julgamento. Combs se declarou inocente de todas as acusações até o momento.