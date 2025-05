Justin Bieber toma decisão para não perder sua fortuna

© Instagram - Justin Bieber

Justin Bieber estava enfrentando dificuldades financeiras quando decidiu vender seu catálogo em dezembro de 2022, segundo um novo documentário do TMZ.

O cantor, de 31 anos, vendeu sua coleção de quase 300 músicas para a Hipgnosis Songs Capital, supostamente por 200 milhões de dólares — algo que teria ocorrido porque ele estava próximo de um “colapso financeiro”, conforme revelado no documentário TMZ Investigates: What Happened to Justin Bieber?

No documentário, disponível na plataforma Hulu, o produtor executivo do TMZ, Harvey Levin, afirma que o cantor de "Peaches" chegou a faturar entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares ao longo da carreira, mas precisou “vender suas músicas porque estava falido”.

“Eu estava em uma ligação com várias pessoas — o lado do Justin mencionou que, em 2022, ele estava à beira… as palavras usadas foram ‘colapso financeiro’. E foi por isso que ele teve que vender o catálogo”, relatou.

Atualmente, Bieber tem se dedicado ao filho, fruto do relacionamento com Hailey Bieber.

