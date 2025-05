Bárbara Paz dirige Willem Dafoe em 'Cuddle', filme sobre vendedor de abraços

© <p>BrunoPress</p>

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz e diretora Bárbara Paz contará com Willem Dafoe, ator indicado quatro vezes ao Oscar, em "Cuddle", primeiro longa-metragem de ficção da cineasta. O filme é produzido pela Conspiração, uma das produtoras de "Ainda Estou Aqui", ao lado da Infinity Hill, de "Argentina, 1985", e da empresa de Paz.

O filme, um drama ambientado num futuro próximo, é a terceira parceria entre Paz e Dafoe. O americano foi produtor associado de "Babenco: Diga-me Quando Eu Morrer", documentário de 2019 da brasileira sobre seu ex-marido, o cineasta argentino-brasileiro Héctor Babenco. Antes disso, atuaram lado a lado em "Meu Amigo Hindu", de 2025, do diretor.

Em "Cuddle", Dafoe é Dante, um abraçador profissional que oferece conforto a estranhos em um mundo onde o afeto se tornou raro e transacional. Enquanto isso, luta contra um vício em analgésicos e a solidão, suavizada apenas pela companhia de seu cachorro. Tudo muda quando um encontro surpreendente interrompe sua rotina, abrindo a porta para uma intimidade frágil e inesperada.

"Nosso 'Cuddle' nasce para abraçar a todos", escreveu Paz em seu Instagram. "Como um reflexo do nosso mundo contemporâneo –num lugar onde as pessoas estão cada vez mais solitárias. O afeto se transformou em fibras óticas. Ame através de conexões Wi-Fi. Porém, o efeito fenomenológico é que as pessoas ficam extremamente carentes de carinho, de um simples abraço."

Ela cita ainda Guimarães Rosa: "Eu estou só. O gato está só. As árvores estão sós. Mas não o só da solidão: o só da solistência."

À Variety, Dafoe disse que estava ansioso para voltar a trabalhar com Paz. "Além de uma exploração da solidão, da necessidade de toque humano e da superação de desafios, esta história captura o espírito do nosso tempo", afirmou.