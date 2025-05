Charles III cometeu erros e pediu a William para que não os repetisse

© Getty Images

Ao longo de sua vida, o rei Charles III — assim como sua mãe, a rainha Elizabeth II — sempre priorizou seu dever como membro da família real.

Aos 76 anos, e mesmo enfrentando um câncer, o monarca mantém uma agenda cheia de compromissos oficiais e se recusa a diminuir o ritmo.

De acordo com um novo documentário, o rei aconselhou seu filho mais velho, o príncipe William, a aproveitar o tempo com os filhos enquanto ainda pode.

"Charles disse ao William: ‘por favor, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Quero que você aproveite sua família’", revelou Ingrid Seward, editora da revista Majesty.

"Charles insistiu muito nisso e disse: ‘eu estava tão dedicado ao meu dever que não me dediquei à minha família como deveria’. E William não tem feito isso", completou ela.

Vale lembrar que William e sua esposa, Kate, já demonstraram em diversas ocasiões que os filhos são uma prioridade. Recentemente, por exemplo, eles faltaram à cerimônia do BAFTA e ao evento de Páscoa da família real para poder aproveitar o tempo com George, Charlotte e Louis durante as férias escolares.

