Atriz da Globo diz estar sendo chantageada com vídeos íntimos em Cannes

© Reprodução

Maia Hazel, atriz conhecida por seu papel como Morte na novela Quanto Mais Vida, Melhor, da Globo, usou as redes sociais para relatar que foi vítima de um crime durante sua estadia na Europa para acompanhar o Festival de Cannes. Segundo Maia, ela foi dopada e roubada por um homem, que também teria acessado vídeos íntimos de seu celular e a estaria ameaçando com a divulgação do material.

“Essa pessoa me dopou, essa pessoa me roubou milhares de euros, e essa pessoa tirou vídeos íntimos do meu celular e está tentando me chantagear”, afirmou a atriz em publicações feitas nos stories de sua conta no Instagram. Maia não revelou a identidade do agressor nem detalhou o local exato do ocorrido. Também não informou se o caso foi levado às autoridades policiais.

Apesar da situação, Maia declarou que não permitirá que a chantagem a intimide. “Eu já fui cancelada muitas vezes e não me importo com o que vão mostrar. Eu mantenho o que acredito”, ressaltou. Mesmo diante das dificuldades, a atriz concluiu seus relatos destacando sua satisfação em participar do renomado festival de cinema.

A denúncia de Maia Hazel ocorre em um contexto de alerta sobre crimes como dopagem e abuso sexual, que podem atingir turistas em eventos de grande porte. O caso reforça a importância de buscar ajuda e denunciar situações de violência por meio de canais como o 180, no Brasil, ou as autoridades locais em outros países.

Leia Também: Bárbara Paz dirige Willem Dafoe em 'Cuddle', filme sobre vendedor de abraços