Preta Gil faz homenagem a irmão, que morreu aos 19 anos: 'Permanece em mim sempre'

© Reprodução / Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No último sábado (17), Preta Gil usou as redes sociais para prestar homenagem ao irmão Pedro Gil, que completaria 55 anos de vida. Em um texto emocionado, a cantora relembrou com carinho a trajetória do músico, que morreu jovem em um acidente de trânsito.

"Hoje é o aniversário do meu saudoso irmão Pedro. Ele se foi aqui na terra em 1990, mas permanece em mim de várias maneiras. Hoje eu rezo e celebro a passagem do meu amado Pedrão nessa existência. Te amo pra sempre", escreveu.

Pedro Gadelha Gil Moreira era o primogênito de Gilberto Gil com Sandra Gadelha. Ele nasceu em Londres, durante o período em que o cantor e ex-ministro da Cultura vivia no exílio, por conta da repressão militar no Brasil.

Desde cedo, o artista seguiu os passos do pai na música e se destacou como baterista da banda Egotrip, que chegou a se apresentar no primeiro Rock in Rio, em 1985.

A vida promissora de Pedro foi interrompida de forma trágica em janeiro de 1990. O jovem músico, então com 19 anos, voltava de São Paulo para o Rio de Janeiro quando adormeceu ao volante. O carro em que ele estava bateu em uma árvore e capotou diversas vezes.

O músico chegou a ser socorrido e levado para a UTI do Hospital Beneficência Portuguesa, mas não resistiu aos ferimentos. O traumatismo craniano provocado pelo acidente o deixou em coma, e ele morreu oito dias depois.