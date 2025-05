Dona Déa anuncia espetáculo sobre Paulo Gustavo, 'Meu Filho É um Musical'

© Reprodução- TV Globo

(FOLHAPRESS) - Dos palcos para a vida e de volta para os palcos. Dona Déa Lúcia, que ficou famosa ao ser interpretada no teatro pelo filho, Paulo Gustavo, agora vai devolver a homenagem.

Déa anunciou nas redes sociais o espetáculo "Meu Filho É um Musical", criado em parceria com a filha, Juliana Amaral.

"Meu coração está pulando pela boca! Já posso contar para vocês que eu e Juju vamos realizar um dos maiores sonhos do meu filho: um espetáculo musical Broadway brasileiro", escreveu a assistente de palco do Caldeirão.

Segundo ela, o espetáculo está previsto para estrear em maio de 2026. A data marca cinco anos da morte de Paulo Gustavo e 20 anos da estreia de "Minha Mãe É Uma Peça".

"Vou poder retribuir tudo que ele me fez contando nossa história juntos, a história dele como artista e como pessoa", escreveu.

Criada por Paulo Gustavo em 2006, "Minha Mãe É uma Peça" foi um sucesso de público e virou filme em 2013. O filme se desdobrou em uma trilogia e a peça permaneceu em turnê por mais de uma década.

Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos de idade, após uma longa batalha contra a Covid-19. Ele deixou a mãe, a irmã, o marido e dois filhos.

Ainda na publicação, Déa relembrou o espetáculo que eles protagonizaram juntos, "Filho da Mãe". "Paramos a turnê para receber meus netos Romeu e Gael e achávamos que íamos voltar no ano seguinte. Infelizmente, não foi assim que aconteceu", escreveu.

"Mas, como o próprio Paulo Gustavo disse, mesmo na dor, a gente precisa resistir sorrindo, se possível gargalhando. Graças a Deus, eu ainda sou capaz de sorrir e ainda tem muita história para contar da família: de quando ele era menino e me imitava, do jovem rebelde que quase me botou maluca e do artista que conquistou o Brasil e me encheu de orgulho!", escreveu.

"Não vejo a hora de abrirmos a cortina e trazermos -pelo menos no tempo mágico que dura um musical- a vida do meu filho de volta", encerrou Dona Déa.

