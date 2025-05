Juliana Paes brilha em Cannes com vestido rosa digno de princesa

© Getty Images

Juliana Paes foi uma das celebridades que cruzaram o tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes 2025 neste domingo, 18 de maio.

A atriz chamou atenção com um look digno de princesa: um vestido longo rosa claro, com decote tomara que caia, assinado pela grife libanesa Georges Chakra.

Para completar o visual glamouroso, Juliana apostou em acessórios delicados — um colar e brincos com pequenos diamantes que trouxeram ainda mais elegância à produção.

Veja o look ao detalhe na galeria.

