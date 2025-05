Mara Carvalho, atriz de 'Renascer', é atropelada por manobrista em SP

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mara Carvalho, conhecida por interpretar a personagem Aurora na novela Renascer (Globo), foi atropelada pelo próprio carro ontem.

O atropelamento aconteceu em frente a um restaurante, em São Paulo. O incidente ocorreu após um manobrista estabelecimento atingir a artista enquanto manobrava o veículo.

Mara contornava o carro para assumir o volante quando o funcionário deu marcha à ré e a atingiu. O filho da atriz, Bruno Fagundes, disse em suas redes sociais que a mãe sofreu ferimentos no cotovelo, braço e cabeça ao bater no asfalto, mas, felizmente, está fora de perigo.

Bruno também falou sobre como ficou a mãe logo após o acidente. "Com náusea, dor generalizada no corpo e sangrando bastante. Por sorte, tenho uma mãe forte, jovem e ativa, mas segue cheia de dores e em recuperação", contou.

O filho de Mara comentou ainda que funcionários do restaurante não prestaram socorro. Bruno optou por registrar uma ocorrência no 78º Distrito Policial, em Jardins, Zona Oeste de São Paulo. "Imagina se isso tivesse acontecido com alguém em situação mais frágil", completou.

