Cena de 'Vale Tudo' faz buscas por pensão alimentícia dispararem na Defensoria Pública

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma cena de "Vale Tudo", exibida na última terça-feira (13), provocou uma onda de procura por atendimento na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. No capítulo, a personagem Lucimar, vivida por Ingrid Gaigher, decide buscar na Justiça o direito à pensão alimentícia do filho, Jorginho (Rafael Fuchs), após oito anos de abandono por parte do pai, Vasco (Thiago Martins).

A cena, em que ela é incentivada pela amiga Daniela (Jessica Marques), estudante de Direito, impactou diretamente o número de acessos ao aplicativo da instituição.

A reportagem procurou a Defensoria, que confirmou que, durante a exibição da novela no horário nobre da Globo, os acessos ao aplicativo oficial saltaram para 4.560 por minuto -um recorde absoluto. Em nota, o órgão explicou que esse número representa um aumento de 300% em relação à média habitual, que gira em torno de mil acessos por minuto.

Também houve um crescimento expressivo no número de agendamentos via aplicativo. Segundo dados fornecidos a reportagem, apenas naquele dia foram realizados 1.148 agendamentos, número 70% acima da média diária registrada em 2025. A alta foi observada justamente durante e logo após a veiculação da cena em que Lucimar acessa o aplicativo dentro da própria trama.

O defensor público-geral, Paulo Vinicius Cozzolino Abrahão, declarou à reportagem que a reação do público à cena reforça o papel social da instituição. "A ficção escancarou uma realidade muito comum no Brasil, especialmente entre mulheres em situação de vulnerabilidade. A maior parte das ações que recebemos é da área de família, com destaque para os pedidos de pensão alimentícia", afirmou.

Segundo ele, é fundamental que produções de massa, como novelas, ajudem a divulgar instrumentos de cidadania. "A cena teve um efeito direto e positivo. Recebemos um pico de procura enquanto o episódio ainda estava no ar. Isso mostra que a informação, quando bem direcionada, pode transformar vidas. A Defensoria está sempre de portas abertas para garantir os direitos da população", completou.

Nos últimos meses, o aplicativo da Defensoria RJ tem sido uma ferramenta para o público buscar apoio jurídico gratuito no estado. Ele pode ser baixado nas lojas virtuais e permite agendamento direto para diferentes áreas do direito, incluindo família.

COMO AGENDAR ATENDIMENTO NO APP DA DEFENSORIA RJ

- Baixe o aplicativo "Defensoria RJ" no seu celular.

- Cadastre seus dados pessoais para criar uma conta.

- No menu principal, selecione "Agendar atendimento".

- Escolha a área de Direito de Família (que inclui pensão alimentícia).

- Preencha as informações solicitadas e envie os documentos.

- Acompanhe seu processo diretamente pelo aplicativo.

Em São Paulo, embora não exista um aplicativo específico como o da Defensoria do Rio, o atendimento também pode ser feito de forma online. Quem precisa de auxílio jurídico gratuito pode acessar o site oficial da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (www.defensoria.sp.def.br) e seguir as orientações para agendamento e encaminhamento de casos, inclusive relacionados à pensão alimentícia.