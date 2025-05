Eduardo Costa explica novo visual após surgir careca em show

© Reprodução

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Eduardo Costa, 46, surpreendeu o público ao surgir careca durante um show realizado no último fim de semana, em Lavras, Minas Gerais. O novo visual gerou especulações nas redes sociais, e, nesta segunda-feira (19), o sertanejo revelou que passou recentemente por um transplante capilar devido à queda de cabelo provocada, segundo ele, pelo uso de anabolizantes.

Ele explicou o que motivou o procedimento: "Meu cabelo estava muito ralo, porque eu usei muita bomba no passado. Usei muitos anabolizantes. Somado a isso, veio o estresse da pandemia, e meu cabelo foi caindo, ficando ralo", contou o cantor.

Eduardo Costa também admitiu que já pensava em fazer o implante capilar há algum tempo "Tinha pouco cabelo no alto da cabeça e já estava com umas entradas. Marcava para fazer, mas acabava adiando."

Ele se queixou do pós-operatório do transplante capilar e não escondeu o desconforto que enfrentou nos primeiros dias. "Os três primeiros dias são bem difíceis. Para dormir é muito ruim, você tem que dormir praticamente sentado", contou em entrevista ao canal Conceito Sertanejo.

O cantor disse ainda que já esperava causar impacto com a nova aparência:"Eu sabia que ia assustar as pessoas quando subisse no palco careca", brincou. "Até eu demorei um pouquinho para me acostumar comigo, imagina o público."

Por fim, Eduardo rebateu as críticas ao novo visual e destacou que seu foco continua sendo a música:"Não estou ali para vender imagem. Estou ali para fazer música. Não estou preocupado com a minha imagem, se estou feio ou bonito."

